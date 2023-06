"NYT": chińska firma państwowa sprzedała Rosji proch wystarczający do produkcji 80 milionów sztuk amunicji

Poly Technologies - objęta sankcjami chińska spółka państwowa - dwukrotnie w ubiegłym roku wysłała partie prochu bezdymnego do fabryki nabojów w rosyjskim mieście Barnauł - podał "New York Times", powołując się na dane handlowe.

Jak napisał "New York Times" w piątkowej publikacji, w oparciu o dane zebrane przez ośrodek Import Genius, chińska firma wysłała koleją dwie przesyłki zawierające łącznie "dziesiątki tysięcy kilogramów" prochu bezdymnego. Według dziennika, wysłany proch wystarczy do wyprodukowania co najmniej 80 milionów sztuk amunicji strzeleckiej.