Pierwsza taka decyzja od blisko 60 lat. "Spektakularna" dymisja 

Chiński przywódca Xi Jinping zdymisjonował wiceszefa Centralnej Komisji Wojskowej generała He Weidonga, drugiego w hierarchii dowódcę chińskiej armii - podał w piątek "Financial Times". Według dziennika ruch ten podjął w ramach kampanii antykorupcyjnej. To pierwsze zwolnienie generała na tym stanowisku od blisko sześciu dekad.

Generał He Weidong, wiceprzewodniczący sześcioosobowej Centralnej Komisji Wojskowej, na której czele stoi Xi, został usunięty ze stanowiska w ostatnich tygodniach z powodu korupcji - podał brytyjski dziennik "Financial Times", powołując się na pięć osób zaznajomionych ze sprawą. He był również dowódcą wschodniego teatru działań Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (ALW) i członkiem Biura Politycznego Komunistycznej Partii Chin.

Ten "spektakularny" akt czystki pokazuje determinację Xi w zwalczaniu korupcji w wojsku i przekształceniu ALW w "skuteczną siłę bojową poza granicami Chin, ale także w oddanego sługę jego krajowej agendy" - ocenił Neil Thomas z Asia Society Policy Institute, cytowany przez "FT". Ekspert przypomniał, że ostatnim wiceprzewodniczącym CKW w czynnej służbie, który został usunięty, był generał He Long w 1967 roku.

Nie pierwsza taka decyzja

Dymisja He Weidonga nastąpiła sześć miesięcy po zawieszeniu innego członka CKW Miao Hua za "poważne naruszenia dyscypliny", co zwykle odnosi się do korupcji w chińskiej armii.

W ciągu ostatnich dwóch lat Xi usunął również dwóch dowódców Sił Rakietowych ALW, odpowiedzialnych m.in. za nadzór nad chińskim arsenałem nuklearnym, oraz dwóch ministrów obrony.