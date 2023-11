WHO apeluje do Chin o wyjaśnienia w sprawie skupisk zapalenia płuc u dzieci

W środę Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, że w związku z pojawiającymi się doniesieniami o chorobach układu oddechowego i skupiskach zapalenia płuc u dzieci w Chinach zwróciła się do władz kraju o szczegółowe wyjaśnienia.

"Zwiększyć liczbę placówek, wydłużyć godziny pracy, zagwarantować dostawy leków"

"Luka odpornościowa" u Chińczyków

Wzrost liczby przypadków chorób układu oddechowego następuje w czasie, gdy Chiny przygotowują się do pierwszego sezonu zimowego od czasu zniesienia ścisłych pandemicznych restrykcji w grudniu 2022 roku. - To po prostu stosunkowo duży sezonowy wzrost, być może częściowo wynikający z przypadku, a częściowo dlatego, że istnieje pewna "luka odpornościowa" wynikająca z mniejszych wzrostów zachorowań zimą w ciągu ostatnich trzech lat - ocenił Ben Cowling, epidemiolog z Uniwersytetu w Hongkongu. Eksperci zauważają, że polityka "zero Covid" obowiązująca w Chinach ograniczała rozprzestrzenianie się nie tylko koronawirusa, ale także innych wirusów, co mogło sprawić, że po zniesieniu restrykcji ludzie będą mniej odporni i bardziej podatni na zakażenia nimi.