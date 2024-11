Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem ok. godz. 20 lokalnego czasu w chińskim mieście Zhuhai na południu kraju. Kierujący samochodem osobowym 62-letni mężczyzna wjechał w tłum ludzi na terenie miejskiego kompleksu sportowego. We wtorek policja przekazała, że zginęło 35 osób, a 43 zostały ranne. Wcześniej lokalne media informowały, że poszkodowani w wypadku trafili do czterech różnych szpitali, do jednego z nich co najmniej 20 osób.