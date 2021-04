Państwowe media w Chinach krytykują metody nakłaniania do szczepień. "Szkoły wiązały je z dyplomami dla uczniów"

Dziennik wydawany przez oficjalną chińską agencję prasową Xinhua przestrzega władze niektórych chińskich regionów przed stosowaniem "prostych i prymitywnych" metod zachęcania mieszkańców do szczepień przeciw COVID-19. "Niektóre szkoły i władze wiązały szczepienia z dyplomami dla uczniów i oceną pracy nauczycieli" - stwierdzono w artykule.

W Szanghaju oraz prowincjach Hubei i Heilongjiang władze określały szczepienia jako ważne "zadanie polityczne", a niektóre dzielnice Pekinu kusiły do przyjmowania zastrzyków kuponami na zakupy i certyfikatami dla przedsiębiorstw o wysokim odsetku zaszczepionych. Chińskie władze planują do końca czerwca zaszczepić 40 procent spośród 1,4 miliarda mieszkańców kraju. W ostatnich dniach kampania szczepień znacznie przyspieszyła i codziennie podawanych jest nawet 6 milionów dawek. Do wtorku w Chinach podano łącznie prawie 115 milionów dawek, najwięcej na świecie poza USA.