Budżet obronny Chin znów znacząco wzrośnie. "Musimy wzmacniać zdolność bojową"

W 2023 roku budżet obronny Chińskiej Republiki Ludowej ma wzrosnąć o 7,2 procent do 1,55 bilionów juanów, czyli 224 miliardów dolarów. - Siły zbrojne Chin muszą wzmocnić gotowość bojową – oświadczył w niedzielę premier kraju Li Keqiang w wystąpieniu rozpoczynającym doroczną sesję parlamentu w Pekinie. Szef rządu mówił również, że Chiny będą dążyć do "pokojowego zjednoczenia" z Tajwanem, ale podejmą również stanowcze kroki w celu przeciwdziałania jego niepodległości.

Wzrost wydatków na chińskie siły zbrojne jest większy niż przedstawiony w tym samym sprawozdaniu cel wzrostu PKB na bieżący rok, który określono na "około 5 procent". Jest to również ósmy z rzędu jednocyfrowy wzrost budżetu obronnego. W poprzednim roku wzrósł on o 7,1 procent licząc rok do roku.

Premier Chin: musimy wzmocnić gotowość bojową i podnieść zdolności militarne

Chiny posiadają jedną z największych armii świata pod względem liczby żołnierzy. W ostatnich latach pod rządami Xi prowadziły również szeroko zakrojoną kampanię jej modernizacji, opracowując systemy rakietowe, myśliwce o obniżonej wykrywalności czy lotniskowce. Chińskie wojsko zwiększało też aktywność na okolicznych morzach, w tym na spornym Morzu Południowochińskim i w okolicach Tajwanu , co prowadziło do napięć w relacjach z USA i krajami regionu.

Li o niepodległości Tajwanu

"Władze w Pekinie powinny porzucić politykę przymusu"

W ubiegłym roku Chiny przeprowadziły ćwiczenia wojskowe wokół Tajwanu na bezprecedensową skalę. Według Pekinu był to odwet za wizytę ówczesnej spikerki Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi w Tajpej. Pojawiały się obawy, że precedens stworzony przez rosyjską inwazję na Ukrainę może ośmielić Pekin do próby siłowego zajęcia Tajwanu, co mogłoby doprowadzić do wojny z USA.