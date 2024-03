Chiny zaciskają pętlę wokół azjatyckiego mocarstwa

Kierunek wizyt chińskiej delegacji wojskowej nie wydaje się przypadkowy. Malediwy, Sri Lanka i Nepal to trzy niewielkie państwa u północnych i południowych granic Indii , regionalnego rywala Chin . Wszystkie trzy tradycyjnie znajdowały się w indyjskiej strefie wpływów, w ostatnich latach Pekin stara się jednak przełamać indyjską dominację i zwiększyć w nich własne wpływy. Choć nie poinformowano o podpisaniu żadnych konkretnych porozumień, szczególne znaczenie ma przy tym fakt, że rozmowy z chińską delegacją dotyczyły współpracy wojskowej.

Rywalizacja Chin i Indii

Na Malediwach przewagę zyskują Chiny po dojściu do władzy prezydenta Mohameda Muizzu w listopadzie 2023 roku. Pokonał on w kampanii wcześniej urzędującego, proindyjskiego prezydenta Ibrahima Soliha. W rezultacie władze Malediwów m.in. w zeszłym tygodniu poinformowały o podpisaniu umowy o "pomocy wojskowej" z Chinami. Nastąpiło to krótko po wydaniu nakazu opuszczenia tego kraju przez żołnierzy indyjskich, którzy pomagali w eksploatacji trzech samolotów zwiadowczych podarowanych Malediwom przez Indie w celu patrolowania granicy morskiej.