Xi Jinping z wizytą w Moskwie. "Putin buduje swój antyzachodni świat"

Xi Jinping przyjechał w poniedziałek przed południem do Moskwy - podały rosyjskie i chińskie media. Przywódca Chin oświadczył, że oczekuje nowego impulsu w stosunkach rosyjsko-chińskich, a Pekin jest gotowy bronić obok Moskwy "porządku światowego opartego na prawie międzynarodowym". Jak przekazał Kreml, Putin, który nazwał Xi "starym, dobrym przyjacielem", ma "duże oczekiwania" w związku z tą wizytą. To pierwsze spotkanie Putina z zagranicznym przywódcą po tym, jak w piątek Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz jego aresztowania za zbrodnie wojenne w Ukrainie.

"Duże oczekiwania" Putina

"To przełomowe wydarzenie potwierdza szczególny charakter partnerstwa rosyjsko-chińskiego, które zawsze opierało się na wzajemnym zaufaniu, poszanowaniu suwerenności i interesów drugiej strony. Mamy duże oczekiwania co do zbliżających się rozmów. Nie mamy wątpliwości, że nadadzą one nowy, potężny impuls całej naszej dwustronnej współpracy. Jest to również dla mnie świetna okazja, aby spotkać się z moim starym, dobrym przyjacielem, z którym łączą nas serdeczne relacje" - napisał Putin.