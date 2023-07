Chiny i Rosja reagują na działania USA. Rozpoczynają wspólne manewry

Chiny i Rosja rozpoczynają manewry morskie

Zhou Chenming, badacz z pekińskiego think tanku Yuan Wang zauważył, że USA dążą do odizolowania Rosji i Chin, przy czym współpracują nie tylko z Japonią i Koreą Południową, ale także z innymi sojusznikami i partnerami w regionie Azji i Pacyfiku.

- Napięte stosunki między USA a Chinami i Rosją zbliżają do siebie Pekin i Moskwę - powiedział Chenming.

Komentator spraw wojskowych Song Zhongping dodał, że morskie korytarze i cieśniny, w których odbywać się będą manewry mogą być dla Stanów Zjednoczonych kluczowymi rejonami pozwalającymi na zablokowanie Chinom i Rosji dostępu do Zachodniego Pacyfiku. Częste ćwiczenia chińsko-rosyjskie "są więc bardzo istotne do przegotowania się do przełamania ewentualnych blokad" - ocenił.