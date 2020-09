Przewodniczący czeskiego Senatu odwiedza Tajwan. Chiny grożą, że "zapłaci wysoką cenę"

Przewodniczący czeskiego Senatu Milosz Vystrczil "zapłaci wysoką cenę" za podróż na Tajwan - ostrzegł szef chińskiej dyplomacji Wang Yi. Władze Czech uznały groźby za ingerencję w wewnętrzne sprawy kraju i wezwały w poniedziałek ambasadora Chin do MSZ. - Tajwan i Czechy przeszły trudną drogę, by wygrać swoją demokrację i wolność - mówił w poniedziałej w Tajpej Milosz Vystrczil.

Szef chińskiego MSZ podczas pobytu w Niemczech powiedział, że Milosz Vystrczil zostanie zmuszony do "zapłacenia wysokiej ceny za swoje krótkowzroczne zachowanie i polityczny oportunizm". Dodał, że kwestionowanie zasady jednych Chin oznacza "robienie sobie wrogów z 1,4 miliarda Chińczyków", a także że chiński rząd i naród nie będą tolerować "otwartej prowokacji" ze strony przewodniczącego czeskiego Senatu.

"Zostały przekroczone pewne granice"

O wezwaniu do MSZ chińskiego ambasadora mówił podczas podróży do Słowenii minister spraw zagranicznych Czech Tomasz Petrziczek, który nie popierał podróży Vystrczila na Tajwan. - Jeśli chodzi o te słowa (Jianmina Zhanga - red.), oczekuję, że strona chińska je wyjaśni. Oczywiście, podróż ma konsekwencje dla stosunków z Chinami, ale myślę, że zostały przekroczone pewne granice - ocenił Petrziczek. Jak powiedział dziennikarzom, rząd i dyplomacja Czech w dalszym ciągu popierają politykę jednych Chin.

Premier Czech Andrej Babisz, który także nie był zwolennikiem wyjazdu przewodniczącego Senatu, podkreślił, że reakcja Chin była do przewidzenia, ponieważ tamtejsi politycy zawsze tak oceniają kontakty przedstawicieli innych państw z Tajwanem.

Porównanie Lee Teng-huia do Vaclava Havla

Milosz Vystrczil podczas poniedziałkowego wystąpienia na Narodowym Uniwersytecie Chengchi (National Chengchi University) w Tajpej porównał zmarłego niedawno, pierwszego demokratycznie wybranego prezydenta Tajwanu Lee Teng-huia do Vaclava Havla.

- On (Havel - red.) był i zawsze będzie naszym czeskim prezydentem, ojcem współczesnej demokracji i wolności, tak samo jak Lee Teng-hui, który jest ojcem waszej demokracji i wolności - powiedział Vystrczil. Nawoływał także do udzielenia pomocy Hongkongowi i Białorusi w ich walce o demokrację.

"Naszym obowiązkiem jest pomoc Hongkongowi"

Wspomniał również o protestach na Białorusi i w Hongkongu. Zauważył, że demokratyczne kraje powinny wspierać się wzajemnie i udzielać szczególnego poparcia tym, którzy muszą walczyć o swoją wolność. - Naszym obowiązkiem jest pomoc Hongkongowi, naszym obowiązkiem jest pomoc Białorusi – oświadczył Vystrczil. - Tajwan i Czechy przeszły trudną drogę, by wygrać swoją demokrację i wolność. Nasze drogi do demokracji w niektórych względach są podobne, a różnią się w innych” - powiedział i dodał, że „główną siłą obywateli Czech i Tajwanu jest to, że wybrali życie w demokracji”.