Chiny przekażą broń Rosji? Amerykański senator: pomaganie Putinowi to jak kupowanie biletu na Titanica

Będziecie skończonymi głupcami, jeśli teraz wskoczycie do tego pociągu Putina, przekazując Rosji broń - zaapelował do władz w Pekinie amerykański senator Lindsey Graham. W jego ocenie "byłoby to najbardziej katastrofalną rzeczą dla relacji USA z Chinami, jaka może się wydarzyć". W opinii Grahama Waszyngton powinien jak najszybciej oficjalnie uznać Rosję za państwo sponsorujące terroryzm.