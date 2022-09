Media: chińska cenzura ukrywa głód w prowincji Sinciang spowodowany lockdownem

Chińskie władze każą mediom pokazywać "uśmiechniętych seniorów na spacerach" – wynika z wytycznych, do których dotarł portal China Digital Times (CDT). Reżim w Pekinie cenzuruje w ten sposób skargi mieszkańców prefektury Ili w Sinciangu na niedobory żywności i trwający od ponad miesiąca lockdown.

Portal CDT, który opisuje cenzurę w Chinach, dotarł do niepublicznych dyrektyw przekazanych mediom i urzędnikom przez lokalne władze. Grożą one aresztowaniami za rozpowszechnianie opisów niedogodności i dążą do zalania mediów społecznościowych pozytywnymi obrazami z życia codziennego.