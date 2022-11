"Precz z Xi Jinpingiem". Rzadki wybuch gniewu przeciwko władzom

W Chinach trwają demonstracje przeciwko surowej polityce "zero covid". W Szanghaju obywatele głośno domagali się odsunięcia od władzy Komunistycznej Partii Chin i jej sekretarza generalnego Xi Jinpinga. "Dla politycznej formacji, dla której nie ma większego priorytetu niż utrzymanie się przy władzy, jest to największe wyzwanie" - pisze BBC.

Chińskie władze stosują politykę "zero covid", która wiąże się z restrykcjami określanymi jako najsurowsze na świecie. Powracające lockdowny, regularne przymusowe badania, ograniczenia podróży, wszechobecne kontrole i inwigilacja przy użyciu aplikacji śledzących w telefonach komórkowych wywołują niezadowolenie społeczne i uderzają w gospodarkę, co dodatkowo irytuje mieszkańców.

Według opublikowanego w czwartek raportu firmy analitycznej Nomura lockdowny dotykają obecnie obszary odpowiadające za 21,1 proc. PKB Chin , podczas gdy miesiąc temu było to 9,5 proc. PKB. Prognozuje się, że w nadchodzących tygodniach w lockdownach będzie już 30 procent chińskiej gospodarki .

"Rzadki publiczny protest przeciwko przywódcom kraju"

BBC podkreśla, że "jak szokujące jest słuchanie tłumu w Szanghaju wzywającego przywódcę Chin do rezygnacji", bo jego publiczna krytyka jest w Chinach "niezwykle niebezpieczna" i może grozić pozbawieniem wolności.

"Dla politycznej formacji (Komunistycznej Partii Chin), dla której nie ma większego priorytetu niż utrzymanie się przy władzy, jest to największe wyzwanie" - komentuje BBC.

Reuters z kolei pisze, że w Szanghaju doszło do "rzadkiego publicznego protestu przeciwko przywódcom kraju". Agencja odnotowuje, że do spacyfikowania demonstrantów wysłano wielu policjantów.

Na proteście w Szanghaju wzywano do ustąpienia Xi Jinpinga

Na proteście w Szanghaju wzywano do ustąpienia Xi Jinpinga Reuters

BBC ocenia także, że chiński rząd "absolutnie nie docenił rosnącego niezadowolenia" ze strategii 'zero covid' i przypomina, że jest ona "nierozerwalnie" związana z Xi, którego rząd zapewnił, że nie zamierza odchodzić od tego rodzaju polityki wobec koronawirusa .

Co więcej - dodaje BBC - Xi nie będzie łatwo się z niej wycofać. Przywódca Chin "miał trzy lata na przygotowanie się do możliwego zniesienia lockdownu, ale zamiast budować więcej szpitalnych oddziałów intensywnej terapii i akcentować potrzebę szczepień ochronnych, zainwestował ogromne środki w masowe testy na koronawirusa i miejsca do izolacji mające wygrać z wirusem, który nigdy w pełni nie zniknie".