Tłumy emerytów wyszły w środę na ulice chińskich miast, w tym Wuhan, by zaprotestować przeciwko cięciom świadczeń medycznych - donosi BBC. To kolejny taki protest w przeciągu tygodnia.

BBC zwraca uwagę, że choć kwestie związane z ubezpieczeniem zdrowotnym są ustalane na poziomie poszczególnych prowincji, protesty, w których uczestniczą głównie osoby starsze, rozprzestrzeniły się na różne części kraju. To - zdaniem korespondenta BBC Stephena McDonella - dowód, że Chińczycy "znów uwierzyli w siłę demonstracji".

BBC przypomina, że pod koniec ubiegłego roku tysiące młodych Chińczyków wzięły udział w protestach, które ostatecznie zmusiły rząd do odejścia od surowej polityki "zero covid". "Ludzie byli zmęczeni masowymi testami i nagłymi, surowymi lockdownami, które niszczyły gospodarkę" - pisze brytyjski dziennikarz.

Protestujący śpiewają Międzynarodówkę

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z protestów, na których widać tłumy emerytów śpiewających Międzynarodówkę. W przeszłości pieśń była sygnałem, że demonstranci nie są przeciwni rządowi ani partii komunistycznej, a jedynie chcą, by ich postulaty zostały zrealizowane przez władze - wyjaśnia BBC.

Stacja cytuje właściciela sklepu w Wuhan, który relacjonował, że policja blokuje dostęp do obszaru, na którym trwają demonstracje, by uniemożliwić kolejnym osobom dołączenie do zgromadzenia.