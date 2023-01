Protestowali przeciw polityce covidowej władz Chin. Human Rights Watch: niektórzy są nadal w aresztach

Pod koniec listopada w Szanghaju, Pekinie, Wuhanie i innych chińskich metropoliach tysiące ludzi wychodziły na ulice w proteście przeciwko stosowanej wówczas polityce "zero covid" i drakońskim restrykcjom przeciwpandemicznym. Symbolem demonstracji stały się puste białe kartki papieru, pokazywane na znak sprzeciwu wobec cenzury. Część protestujących wznosiła okrzyki nawołujące do oddania władzy przez Komunistyczną Partię Chin (KPCh) i jej sekretarza generalnego Xi Jinpinga. Komentatorzy oceniali demonstracje jako największą falę protestów przeciwko polityce władz, odkąd 10 lat temu Xi objął stery w partii i kraju.

Według HRW cztery kobiety protestujące w Pekinie - redaktorka z wydawnictwa, dziennikarka, nauczycielka i księgowa - zostały formalnie aresztowane pod zarzutem "wywoływania kłótni i sprawiania kłopotów", za co grozi im do pięciu lat więzienia. W Szanghaju słuch zaginął po dwóch uczestniczkach demonstracji przy ulicy Wulumuqi Zhonglu z 24 listopada.

26-letnia redaktorka zatrzymana w Pekinie wyjaśniła w grudniu, że spodziewa się problemów. - Gdy nagrywam ten filmik, czworo moich znajomych zostało już zabranych. Poprosiłam przyjaciół, by opublikowali go po moim zniknięciu. Innymi słowy, jeśli go oglądacie, zostałam już zabrana przez policję, tak jak moi znajomi - powiedziała na nagraniu.