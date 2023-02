Chiński profesor zawieszony za "wielbienie Zachodu i usługiwanie obcym siłom". Student na niego doniósł

Profesor pedagogiki z Hefei Normal University Chen Hongyou został zawieszony w obowiązkach po tym, jak jeden ze studentów oskarżył go o "wielbienie Zachodu i usługiwanie obcym siłom" podczas gościnnego wykładu. W sprawie wykładowcy ma zostać powołana specjalna grupa dochodzeniowa. Został on również poproszony o złożenie samokrytyki, a notkę biograficzną opisującą jego wszystkie dokonania usunięto ze strony uczelni.

18 lutego Hongyou prowadził gościnny wykład w gimnazjum w okręgu Lujiang. Podczas wystąpienia wykładowca miał zachęcać słuchaczy, by ci "własnym wysiłkiem kształtowali swój los" oraz otworzyli się na "szerszy świat". W pewnym momencie na scenę wyszedł jeden ze studentów, który odebrał wykładowcy mikrofon, a następnie zarzucił mu promowanie utylitaryzmu i wartości zachodnich. Całość zdarzenia została nagrana i udostępniona w social mediach. Szczegółowo opisano je także na łamach chińskiego portalu The Paper.

Student oskarża profesora w social mediach

"On widzi tylko pieniądze, myśli, że uczymy się tylko dla pieniędzy, wielbi Zachód i usługuje obcym siłom" - mówi na nagraniu student, który przerwał wykład profesora. "Dlaczego ciężko się uczymy? Dla wielkiego odrodzenia narodu chińskiego" - krzyczy w dalszej części nagrania słuchacz, nawiązując tym samym do sloganu promowanego przez Komunistyczną Partię Chin. Jak podaje portal The Paper, komentarz spotkał się z entuzjastyczną reakcją pozostałych uczestników wystąpienia.