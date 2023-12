Premia w pracy za bieganie. Wysokość zależy od dystansu

Chińska firma ogłasza nową politykę przyznawania premii. To, jaką kwotę otrzyma pracownik, będzie zależało od dystansu, jaki przebiegnie - donoszą media. Szef przedsiębiorstwa wyjaśnia, że chodzi o dobrą kondycję pracowników. Decyzja odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych, a zdania na temat nowej polityki firmy są podzielone.

Jak podaje hongkoński dziennik "South China Morning Post", zatrudniająca sto osób firma Dongpo Paper w prowincji Guangdong na południu Chin zdecydowała o zastąpieniu rocznej premii systemem nagród, którego celem jest "zmotywowanie" pracowników do "dbania o kondycję i zdrowie".

Zgodnie z nową polityką przedsiębiorstwa pracownik otrzyma pełną kwotę miesięcznej premii, jeśli przebiegnie co najmniej 50 km miesięcznie. Jeśli zatrudniony przebiegnie 40 km, otrzyma kwotę w wysokości 60 proc. pełnej premii. W przypadku 30 km będzie to 30 proc. Natomiast pracownik, który w ciągu miesiąca przebiegnie 100 km, może liczyć na premię wyższą o 30 proc. od pełnej. Dystans będzie obliczany przez aplikacje w telefonach służbowych pracowników. Uwzględnią one również wędrówki górskie i szybki marsz.