Raport: dzięki poprawie jakości powietrza w ciągu dekady zyskali średnio ponad dwa lata życia

Raport o jakości powietrza na świecie

Przez wiele lat chińskie miasta dominowały w rankingach miejsc z najgorszą jakością powietrza na świecie. Niektóre nadal pozostają w nich na wysokich pozycjach, ale w wielu przypadkach miasta Państwa Środka wyprzedziły miasta z Bliskiego Wschodu czy Azji Południowej. To właśnie ten drugi region jest obecnie, według autorów raportu, najbardziej zanieczyszczonym na świecie. Określają go "globalnym epicentrum zanieczyszczeń". Bangladesz, Indie, Nepal i Pakistan to państwa, gdzie mieszkańcy tracą ze względu na jakość powietrza około 5 lat ze średniej długości życia. W Bangladeszu, znajdującym się na czele najbardziej zanieczyszczonych państw świata, to średnio 6,8 roku. Z kolej w najbardziej zanieczyszczonym mieście świata, stolicy Indii, Nowym Delhi, mieszkańcy żyją ponad 10 lat krócej. Smog ma w tych czterech krajach większy wpływ na zdrowie ludzi niż palenie tytoniu, spożycie skażonej wody czy złe warunki sanitarne. W dużej mierze wynika to z szybkiego wzrostu populacji, rozwoju gospodarczego i uprzemysłowienia w ciągu ostatnich 20 lat, co skutkowało zwiększonym zapotrzebowaniem na zużycie energii, w tym paliw kopalnych. Jednocześnie państwa te nie posiadają odpowiednich narzędzi do zarządzania jakością powietrza - wskazano w raporcie.