Pakt bezpieczeństwa Chin i Wysp Salomona. Zachód obawia się wzrostu wpływów Pekinu w regionie

Chiński rząd ogłosił we wtorek, że zawarł pakt bezpieczeństwa z Wyspami Salomona, krajem południowo-wschodniej Oceanii.W ramach porozumienia, które podpisali ministrowie spraw zagranicznych obu krajów, na Wyspach Salomona zostaną rozmieszczone patrole chińskiej policji, oddziały chińskiej armii, a w portach cumować będą okręty należące do Państwa Środka.

Obawy Zachody

Posunięcie Chin wywołało obawy państw Zachodu. Minister spraw zagranicznych Australii Marise Payne nazwała zawarcie paktu "głęboko rozczarowującym". - Niepokoi nas brak transparentności, z jakim to porozumienie zostało zawarte. To może oznaczać potencjalne przyczynienie się do zmniejszenia stabilności regionu. Będziemy dążyli do wyjaśnienia warunków paktu oraz tego, jakie będzie miał konsekwencje dla Pacyfiku - oświadczyła Payne.