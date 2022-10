Zmiany w kierownictwie Komunistycznej Partii Chin. Premier przejdzie na emeryturę

Kto zostanie nowym premierem?

Li Qiang z Szanghaju z szansą awansu

Namaszczenie Li Qianga na przyszłego premiera byłoby potwierdzeniem olbrzymiej władzy Xi nad aparatem partyjnym i jego skłonności do pomijania zwyczajowych reguł, by awansować swoich stronników. Skonsolidowałoby jego kontrolę nad polityką gospodarczą i społeczną oraz byłoby kolejnym sygnałem wzmacniającym surową politykę "zero covid".

W Komitecie Centralnym nie znajdą się najważniejsi partyjni dygnitarze

W Komitecie Centralnym nie znaleźli się również naczelny dyplomata KPCh Yang Jiechi oraz wicepremier Liu He, który stał na czele chińskich delegacji w negocjacjach handlowych z USA. Do Komitetu wszedł za to minister spraw zagranicznych Wang Yi, co sugeruje, że przejmie on miejsce w Biurze Politycznym zwolnione przez Yanga - ocenił "SCMP".