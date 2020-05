Pekin chce zmian w hongkońskim prawie. "Całkowity atak na autonomię miasta"

O planach chińskich władz wobec Hongkongu informowały w czwartek także lokalne media. Dziennik "South China Morning Post" pisał, że Pekin doszedł do wniosku, że hongkoński parlament nie będzie w stanie uchwalić przepisów o bezpieczeństwie narodowym, biorąc pod uwagę obecny klimat polityczny w regionie, więc zamierza poprosić Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych (OZPL), by się tym zajęło. Według gazety, proponowane przepisy zakazują m.in. działalności terrorystycznej, separatystycznej i wywrotowej przeciwko władzom centralnym, a także zagranicznych ingerencji w sprawy regionu.

"Bezpieczeństwo narodowe jest podwaliną stabilności kraju"

Liczące ok. 3 tysięcy delegatów Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych pełni rolę zasadniczo fasadową i zatwierdza decyzje kierownictwa rządzącej niepodzielnie Komunistycznej Partii Chin (KPCh).

Trump: USA zareagują bardzo stanowczo

Dziennik "Washington Post" ocenia, że wprowadzenie tych przepisów z pominięciem hongkońskiego parlamentu byłoby ze strony Pekinu najpoważniejszym jak dotąd krokiem w stronę ograniczenia autonomii Hongkongu i przejęcia nad nim kontroli, odkąd w 1997 r. to międzynarodowe centrum finansowe zostało przyłączone do ChRL. Agencja Reutera zauważa, że kurs hongkońskiego dolara spadł po publikacji doniesień o planach Pekinu.

Pytany przez dziennikarzy o sprawę prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział, że "na razie nikt nie wie", co faktycznie zamierzają zrobić Chińczycy. - Jeśli jednak do tego dojdzie, będziemy reagować bardzo stanowczo - dodał.

Prawu o bezpieczeństwie narodowym stanowczo sprzeciwiają się hongkońscy demokraci i uczestnicy antyrządowych protestów. Ich zdaniem takie przepisy mogą posłużyć do ograniczenia swobód obywatelskich i autonomii regionu, gwarantowanych zgodnie z zasadą "jednego kraju, dwóch systemów".

Kolejne podejście do zmian w prawie

Hongkońska minikonstytucja, Prawo Podstawowe, przewiduje uchwalenie przez Hongkong we własnym zakresie praw zakazujących zdrady, separatyzmu i działalności wywrotowej przeciw rządowi centralnemu. Władze centralne w Pekinie zamierzają wprowadzić te przepisy bezpośrednio do aneksu do Prawa Podstawowego - twierdzą rozmówcy "SCMP" i HK01. Według Reutersa możliwe będzie wówczas pominięcie hongkońskiego parlamentu i zatwierdzenie przepisów przez sprzyjającą Pekinowi administrację regionu.