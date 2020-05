2878 delegatów za, jeden przeciw. Chiński parlament za narzuceniem Hongkongowi nowego prawa

Decyzja otwiera drogę do powołania w Hongkongu agencji rządu centralnego odpowiedzialnych za "ochronę bezpieczeństwa narodowego zgodnie z prawem".

Argumenty Pekinu

Władze w Pekinie uzasadniały wcześniej, że prawo to jest potrzebne do "ustabilizowania sytuacji w regionie po wielomiesięcznych protestach i wzroście separatyzmu podsycanego przez obce siły". Protesty te wstrząsały regionem przez całą drugą połowę 2019 roku i regularnie przeradzały się w starcia z policją. Chińscy urzędnicy zarzucali manifestującym separatyzm i porównywali ich działania do terroryzmu.