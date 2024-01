Chiny tyją na potęgę. Wkrótce większość dzieci może mieć nadwagę

Aż 60 procent chińskich dzieci i nastolatków będzie mieć otyłość lub nadwagę do 2030 roku, jeżeli utrzyma się obecny trend - wynika z badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Pekiński i UNICEF. Aby uniknąć tej sytuacji eksperci apelują o wprowadzenie 20-procentowego podatku cukrowego.

Jeszcze w 2000 roku zaledwie 8,8 proc. Chińczyków w wieku od 5 do 19 lat miało zdiagnozowaną otyłość. Jednak w ciągu dwóch dekad ich ilość wzrosła o 400 proc. do poziomu aż 37,9 proc. dzieci w 2020 roku, wynika z badań Uniwersytetu Pekińskiego i Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF). To więcej, niż w większości rozwiniętych gospodarczo państw. Jeśli trend ten utrzyma się, wkrótce większość dzieci i młodzieży w Chinach będzie cierpiało na nadwagę. - Jeśli obecny trend się utrzyma, w 2030 roku ponad 60 procent, czyli 170 mln chińskich dzieci, będzie dotkniętych nadwagą lub otyłością - ostrzega prof. Zhang Man z Uniwersytetu Pekińskiego.