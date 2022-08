Pekin ostrzega przed wizytą Pelosi na Tajwanie. Źródło w Białym Domu: USA nie dadzą się zastraszyć

Nancy Pelosi ma we wtorek wieczorem przybyć do Tajpej - informują media. W reakcji na te wieści, ambasador Chin przy ONZ Zhang Jun oświadczył, że wizyta przewodniczącej Izby Reprezentantów USA na Tajwanie może osłabić relacje między Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Urzędnicy Białego Domu przekazali agencji Reutera, że USA nie dadzą zastraszyć się "wymachiwaniem szabelką" wobec tej wizyty.

Pierwszym przystankiem przewodniczącej Izby Reprezentantów jest Singapur. We wtorek delegacja ma udać się do Malezji, następnie do Korei Południowej i Japonii. Tajwańska sieć telewizyjna TVBS i źródła amerykańskich mediów podały w poniedziałek, że Pelosi może przylecieć we wtorek wieczorem na Tajwan.