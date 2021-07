Areszt dwa razy większy niż Watykan. Chiny przetrzymują tam tysiące ludzi

Co najmniej 10 tysięcy ludzi jest przetrzymywanych w chińskim areszcie w regionie Sinciang na zachodzie Chin. To największy ośrodek zatrzymań w tym kraju, zajmujący obszar dwa razy większy od Watykanu – podała agencja AP, która odwiedziła to miejsce na zaproszenie chińskich władz. Znaczną część osadzonych stanowią przedstawiciele muzułmańskiej mniejszości Ujgurów, od dawna prześladowanej przez Pekin.

"Obozy szkoleniowe" przekształcane w areszty

Oznacza to przechodzenie od zatrzymywania ludzi w pozaprawnych "ośrodkach szkoleniowych" w stronę bardziej sformalizowanego systemu więzień i aresztów działających na mocy prawa – pisze AP. Zachodnie media informowały jednak, że do obozów można trafić nawet za posiadanie na telefonie zakazanej aplikacji, wyjazd za granicę czy udział w zgromadzeniach religijnych.

- Przesuwamy się od państwa policyjnego do państwa masowych więzień. Setki tysięcy ludzi zniknęły z populacji. To kryminalizacja normalnego zachowania – ocenił antropolog z Uniwersytetu Kolorado Darren Byler. Jak dodał, wielu więźniów nie popełniło "prawdziwych przestępstw" i nie miało sprawiedliwych procesów.

Chińskie władze: areszt w Dabanchengu to dowód na praworządność

Władze przekonują również, że 3. Ośrodek Zatrzymań to dowód na praworządność, a aresztanci dostają ciepłe posiłki, mogą ćwiczyć, mają dostęp do porad prawnych i oglądają w telewizji materiały edukacyjne na temat ich przestępstw.

Ośrodek zatrzymań dwa razy większy niż Watykan

Prześladowania Ujgurów w Sinciangu

W ostatnich latach w regionie Sinciang powstała gigantyczna sieć obozów koncentracyjnych, obozów pracy, miejsc odosobnienia i zwykłych więzień. Eksperci szacują, że tego typu ośrodków utworzono już kilkaset, a bez sądu czy adwokata trafiło do nich od jednego do nawet trzech milionów Ujgurów. Ludzie ci zabierani są bez ostrzeżenia z ulic, zakładów pracy i domów. Trafiają do obozów na co najmniej 12 miesięcy.