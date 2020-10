Chiny sprzeciwiają się sprzedaży broni Tajwanowi. Podejmą "konieczną reakcję"

Strategia USA dąży do "podsycania geopolitycznej rywalizacji"

Również we wtorek składający wizytę w Malezji szef chińskiego MSZ Wang Yi apelował do krajów azjatyckich, by zachowały czujność w związku z "zagrożeniem bezpieczeństwa", jakie jego zdaniem stwarza regionalna strategia Stanów Zjednoczonych. - Dąży ona do propagowania starej zimnowojennej mentalności i wszczynania konfrontacji pomiędzy różnymi grupami i blokami, a także podsycania geopolitycznej rywalizacji. Wierzę, że wszystkie strony wyraźnie to widzą i zachowają wobec tego czujność – powiedział chiński minister.