Ojciec porzucił pięciolatka w przedszkolu, gdy dowiedział się, że nie jest jego biologicznym dzieckiem

Portal jednej z teksańskich gazet opublikował we wtorek nagranie wideo ze szkoły podstawowej w Uvalde z 24 maja, gdy do placówki wtargnął 18-letni napastnik z bronią palną, zabijając 21 osób, w tym 19 dzieci. Na nagraniu widać opieszałość funkcjonariuszy, którzy przez 77 minut nie przystąpili do szturmu na klasy. Do publikacji doszło przed ujawnieniem materiałów przez władze stanowe. Ubolewanie z tego powodu wyrazili przedstawiciele Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego w Teksasie i burmistrz Uvalde.