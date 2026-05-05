Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ogromny wybuch w fabryce fajerwerków. Zginęło co najmniej 26 osób

|
chiny wybuch
Wybuch w fabryce fajerwerków w Liuyang w Chinach
Źródło: Reuters
Do potężnej eksplozji w fabryce fajerwerków doszło w środkowych Chinach. Zginęło co najmniej 26 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Szef zakładu został zatrzymany.

Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek w zakładach Huasheng w mieście Liuyang w prowincji Hunan. Na nagraniach widać wielki słup dymu unoszący się nad fabryką.

- Siła wybuchu była tak potężna, że w domach oddalonych o kilometr powypadały szyby, a ramy okienne uległy zniszczeniu - relacjonuje jeden ze świadków, cytowany przez Beijing News. Mieszkaniec okolicy opisywał, że fala uderzeniowa zarzuciła pobliskie drogi głazami, przez co musiano utworzyć objazdy.

W wyniku eksplozji zginęło co najmniej 26 osób, a 61 zostało rannych. Jak podaje BBC, część ofiar doznała złamań kości w wyniku latających odłamków.

Na nagraniach widać słup dymu unoszący się nad fabryką
Na nagraniach widać słup dymu unoszący się nad fabryką
Źródło: Reuters

Na miejsce natychmiast skierowano blisko 500 ratowników, jednak akcja była znacznie utrudniona przez ryzyko wtórnego wybuchu. Z tego powodu do wyciągania rannych z budynku wykorzystano między innymi zdalnie sterowane roboty. Wyznaczono także 3-kilometrową strefę bezpieczeństwa, z której ewakuowano mieszkańców.

Nieznane są jeszcze przyczyny tragedii. Zatrzymany został szef zakładu. Przywódca ChRL Xi Jinping polecił "szybkie ustalenie przyczyn wypadku i surowe pociągnięcie winnych do odpowiedzialności".

Zagłębie produkcji fajerwerków

Prowincja Hunan, w której położone są zakłady, stanowi główne zagłębie chińskich firm produkujących fajerwerki przeznaczone na eksport, w tym na rynek w Stanach Zjednoczonych. Wypadki związane z pirotechniką nie są w Chinach rzadkością.

W czerwcu 2025 roku dziewięć osób zginęło, a 26 zostało rannych w fabryce fajerwerków w okolicach miasta Changde właśnie w prowincji Hunan. Z kolei w lutym tego roku co najmniej osiem osób zginęło, a dwie zostały ranne w wyniku eksplozji i pożaru w sklepie z fajerwerkami w prowincji Jiangsu na wschodzie Chin.

Źródło: PAP, BBC, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
Tagi:
Chinyfajerwerki
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Policja ustala tożsamość mężczyzny, który stracił przytomność w autobusie
Stracił przytomność w autobusie. Nie wiedzą, kim jest
Katowice
Działania służb przy ul. Powązkowskiej
Uciekał przed policją, spadł z trzeciego piętra, zginął. W mieszkaniu było drugie ciało
WARSZAWA
Tobiasz Bocheński, Andrzej Kosztowniak, Jacek Sasin
Wojna w PiS trwa. Oni chcą pójść z Sasinem i Bocheńskim
Patryk Michalski
Katarzyna Glinka na planie serialu "Szpital Św. Anny"
"Do zobaczenia w helikopterze". Katarzyna Glinka w nowej roli
Kultura i styl
Śląscy policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą
Służby rozbiły grupę przestępczą. Zatrzymani to pseudokibice klubu piłkarskiego
Katowice
imageTitle
Piękne słowa Yize po zdobyciu tytułu. "To prawdziwi mistrzowie"
Najnowsze
Śmiertelny wypadek w Przasnyszu
Auto uderzyło w drzewo. Kierowca i pasażer nie żyją
WARSZAWA
Blake Lively, Justin Baldoni
Koniec wzajemnych oskarżeń. Nie będzie procesu
Kultura i styl
PIASEK PAWEŁ KOWAL
Kowal: wyciąganie żołnierzy z Niemiec nam szkodzi
Polska
imageTitle
Thriller w San Antonio. Nokaut w Nowym Jorku
EUROSPORT
Instytut Zdrowia Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Ewakuacja noworodków. Nocna akcja w szpitalu
Łódź
Mikrokawalerki zalewają rynek nieruchomości (zdj. ilustracyjne)
Ceny mieszkań a średnie pensje. W którym mieście jest najdrożej?
BIZNES
Majowy wschód słońca
Kilkanaście stopni różnicy. Temperatura podzieliła Polskę
METEO
50 min
pc
Klątwa, która mocno przylgnęła do tej rodziny. "Już dosięgła najmłodszego pokolenia"
Kultura polityczna
Zatrzymania w sprawie handlu ludźmi
Zabierali paszporty, zmuszali do prostytucji
WARSZAWA
imageTitle
Pierwsze gratulacje dla mistrza. Publiczność rozbawiona
EUROSPORT
26 min
cena lekarzy - czarno na białym
PremieraIle kosztuje lekarz w powiecie? Sprawdzamy, skąd biorą się rekordowe pensje
Czarno na białym
imageTitle
Najpierw Arsenal - Atletico. Kiedy rewanżowe półfinały w Lidze Mistrzów?
EUROSPORT
imageTitle
Wartość klubu mocno w górę. Najbardziej pomógł Pietuszewski
EUROSPORT
paliwo.jpg
Ceny paliw we wtorek. Ile zapłacimy na stacjach?
BIZNES
alkomat policja noc wieczór
Ma już pięć zakazów. Był pijany i prowadził auto
WARSZAWA
Zatrzymanie statku Jin Hui na Bałtyku przez szwedzką straż przybrzeżną
Kapitan statku floty cieni aresztowany. Dwa zarzuty
pap_20100404_0ZN
Po północy kontroli się nie spodziewał, ukrył się za własnym autem
WARSZAWA
Rosyjscy żołnierze
Rosja traci więcej żołnierzy, niż mobilizuje. Piąty miesiąc z rzędu
Przemysław Czarnek w Piotrkowie Trybunalskim
Czarnek "jak kaznodzieja albo lokalny proboszcz". "Problemy sprowadza do wojny kulturowej"
Polska
Strzelanina w pobliżu Białego Domu
Strzelanina w pobliżu Białego Domu. Są ranni
Matura 2026
Ruszyły matury, Ukraina wstrzyma ogień, list gończy za adwokatem
TO WARTO WIEDZIEĆ
Burze, wiosna, ciepło, chmury
Deszcz i gwałtowne burze z gradem. Pogoda na dziś
METEO
imageTitle
Wu Yize mistrzem świata. Sheffield zobaczyło narodziny gwiazdy
EUROSPORT
Niszczyciel rakietowy USS Pinckney (DDG 91) egzekwujący blokadę USA przeciw Iranowi, 4 maja 2026 roku
Siły USA zatopiły sześć irańskich łodzi w cieśninie Ormuz
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica