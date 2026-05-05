Świat Ogromny wybuch w fabryce fajerwerków. Zginęło co najmniej 26 osób Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Wybuch w fabryce fajerwerków w Liuyang w Chinach Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek w zakładach Huasheng w mieście Liuyang w prowincji Hunan. Na nagraniach widać wielki słup dymu unoszący się nad fabryką.

- Siła wybuchu była tak potężna, że w domach oddalonych o kilometr powypadały szyby, a ramy okienne uległy zniszczeniu - relacjonuje jeden ze świadków, cytowany przez Beijing News. Mieszkaniec okolicy opisywał, że fala uderzeniowa zarzuciła pobliskie drogi głazami, przez co musiano utworzyć objazdy.

W wyniku eksplozji zginęło co najmniej 26 osób, a 61 zostało rannych. Jak podaje BBC, część ofiar doznała złamań kości w wyniku latających odłamków.

Na nagraniach widać słup dymu unoszący się nad fabryką Źródło: Reuters

Na miejsce natychmiast skierowano blisko 500 ratowników, jednak akcja była znacznie utrudniona przez ryzyko wtórnego wybuchu. Z tego powodu do wyciągania rannych z budynku wykorzystano między innymi zdalnie sterowane roboty. Wyznaczono także 3-kilometrową strefę bezpieczeństwa, z której ewakuowano mieszkańców.

Nieznane są jeszcze przyczyny tragedii. Zatrzymany został szef zakładu. Przywódca ChRL Xi Jinping polecił "szybkie ustalenie przyczyn wypadku i surowe pociągnięcie winnych do odpowiedzialności".

Zagłębie produkcji fajerwerków

Prowincja Hunan, w której położone są zakłady, stanowi główne zagłębie chińskich firm produkujących fajerwerki przeznaczone na eksport, w tym na rynek w Stanach Zjednoczonych. Wypadki związane z pirotechniką nie są w Chinach rzadkością.

W czerwcu 2025 roku dziewięć osób zginęło, a 26 zostało rannych w fabryce fajerwerków w okolicach miasta Changde właśnie w prowincji Hunan. Z kolei w lutym tego roku co najmniej osiem osób zginęło, a dwie zostały ranne w wyniku eksplozji i pożaru w sklepie z fajerwerkami w prowincji Jiangsu na wschodzie Chin.