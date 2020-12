Rzecznik chińskiej dyplomacji publikuje grafikę, Australia interweniuje. Pekin odpowiada: gniew i ryk

Chińska ambasada w Australii oceniła, że politycy tego kraju "źle odczytali" grafikę przedstawiającą australijskiego żołnierza z nożem przystawionym do gardła afgańskiego chłopca, którą opublikował na Twitterze rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian.

Spór o wpis chińskiego rzecznika MSZ Zhao Lijiana to kolejna odsłona narastającego konfliktu dyplomatycznego, politycznego i handlowego pomiędzy Pekinem a Canberrą. Premier Australii Scott Morrison zwołał w poniedziałek konferencję prasową, by potępić wpis Zhao, który określił jako "naprawdę odrażający". Władze Australii podkreślają, że towarzysząca wpisowi grafika nie jest prawdziwą fotografią.

W swoim tweecie opatrzonym sporną grafiką Zhao napisał: "(Jesteśmy) zszokowani mordem afgańskich cywilów i więźniów dokonanym przez australijskich żołnierzy. Zdecydowanie potępiamy takie czyny i wzywamy do pociągnięcia ich do odpowiedzialności". We wtorek wpis z grafiką wciąż przypięty jest na górze konta twitterowego Zhao. Nacjonalistyczny chiński tabloid "Global Times" przeprowadził natomiast wywiad z autorem grafiki.