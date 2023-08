Nowożeńcy dostaną nagrodę pieniężną, jeśli panna młoda ma mniej niż 25 lat

Nagroda pieniężna dla nowożeńców

Za urodzenie drugiego dziecka w Changshan będzie przysługiwać 5 tys. juanów rocznie (ok. 2750 zł), a za trzecie dziecko 10 tys. juanów (ok. 5500 zł), aż do ukończenia przez nie trzech lat. Małżeństwa mają też otrzymywać dotacje na opiekę nad dziećmi - 500 juanów na jedno dziecko (ok. 273 zł), tysiąc na dwójkę (ok. 550 zł) i dwa tysiące na trójkę dzieci (ok. 1100 zł). Ale to nie jedyne benefity, na jakie mogą liczyć małżeństwa w tym regionie. Zaoferowany ma być także bezpłatny transport publiczny dla rodzin, w których co najmniej dwójka dzieci ma mniej niż 16 lat, a nawet bezpłatne, coroczne konsultacje ginekologiczne dla kobiet, które mają trójkę dzieci.