Nie żyje lekarz, który ostrzegał przed koronawirusem

34-letni okulista Li Wenliang w grudniu próbował ostrzec innych lekarzy przed tajemniczą chorobą. Miał z tego powodu kłopoty, grożono mu odpowiedzialnością karną. 30 stycznia okazało się, że sam padł ofiarą koronawirusa. W czwartek Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, że zmarł.

Epidemia wybuchła przed Nowym Rokiem w Wuhanie, stolicy prowincji Hubei w środkowych Chinach. Nowy koronawirus powoduje zapalenie płuc, a objawy choroby to między innymi gorączka i trudności w oddychaniu. Bilans ofiar śmiertelnych - według stanu na czwartek 6 lutego - przekroczył 565 osób, zakażonych jest ponad 28 tysięcy ludzi, głównie w Chinach kontynentalnych. Przypadki zakażeń wykryto także w 25 innych krajach.

"Wszyscy musimy docenić pracę, którą wykonał nad koronawirusem"

Śmierć Li Wenlianga - lekarza, który w grudniu usiłował ostrzec kolegów po fachu przed tajemniczą chorobą - potwierdziła Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). "Wszyscy musimy docenić pracę, którą wykonał nad koronawirusem" - napisano na Twitterze.

Ostrzegał znajomych, miał problem z prawem

34-letni okulista z Wuhanu w grudniu ubiegłego roku zaniepokoił się wynikami pacjentów trafiających do szpitala, w którym pracował. Objawy chorobowe były łudzące podobne do tych, które wywoływał wirus SARS. Jego epidemia w 2003 roku zabiła w Chinach kilkaset ludzi.

Doktor Li postanowił ostrzec kolegów lekarzy, gdy siedem hospitalizowanych osób zostało objętych kwarantanną. "Objęci kwarantanną na oddziale ratunkowym" - zasygnalizował na grupowym czacie 30 grudnia. W odpowiedzi pojawiły się komentarze o treści: "To przerażające", "Czy SARS powrócił?".

"Po prostu chciałem przypomnieć moim kolegom, by byli ostrożni" - tłumaczył Li w korespondencji ze stacją CNN. Dodał, że zalecił znajomym, by ostrzegli swoich bliskich.

Konwersacja była prywatna, jednak w ciągu kilku godzin screeny przesyłanych między uczestnikami czata wiadomości trafiły do internetu. Na zdjęciach widniało nazwisko nadawcy ostrzeżenia. "Gdy zobaczyłem je w sieci, zrozumiałem, że wymknęło się to spod mojej kontroli, i że prawdopodobnie zostanę ukarany" - wyznał okulista.

34-latek został wezwany do komisariatu policji, gdzie miał usłyszeć "poważne ostrzeżenie", że jeśli nadal będzie "uparty i zuchwały" oraz nie zaprzestanie "nielegalnej działalności", to zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Własnoręcznym podpisem musiał potwierdzić, że zrozumiał ostrzeżenie. Jak podaje BBC, był jedną z ośmiu osób, które wówczas policja objęła dochodzeniem z powodu "rozpowszechniania plotek".