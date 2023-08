Neurochirurga zaniepokoił "nietypowy" wygląd kobiety w restauracji. "Uratował mi życie"

Neurochirurg Zhao Ming był w restauracji, gdy jego uwagę zwróciła kobieta przy sąsiednim stoliku. Lekarza zaniepokoiły pewne cechy jej wyglądu, które mogły wskazywać na guza przysadki mózgowej. Podszedł do kobiety i odbył z nią krótką rozmowę. - Uratował mi życie - mówi cytowana przez lokalne media mieszkanka chińskiej prowincji Zhejiang.

Jak podaje "South China Morning Post", uwagę Zhao Minga, lekarza z oddziału neurochirurgii szpitala miejskiego w Zhuji na wschodzie Chin , zwrócił "nietypowy" wygląd klientki lokalu, w którym jadł kolację. - Kobieta miała powiększoną żuchwę, szeroki i gruby nos, jej kość czołowa była wydatna, a palce grube i duże. Są to charakterystyczne objawy gruczolaka - powiedział Ming, cytowany przez portal CCTV.

Neurochirurg zdecydował się podejść do kobiety i z nią porozmawiać "mimo obaw, że może ją urazić, zwracając uwagę na jej wygląd". Zapytał klientkę restauracji, czy ostatnio źle się czuła oraz czy ma cukrzycę. Kiedy odpowiedziała twierdząco, Zhao Ming zasugerował, że może mieć guza przysadki mózgowej. Przekazał swój numer telefonu, wskazując, że jest neurochirurgiem i proponując wykonanie badań.

Kilka dni później kobieta poddała się badaniu, które wykazało, że ma gruczolaka przysadki mózgowej - dokładnie ten typ guza, którego obecność podejrzewał Ming. Według "SCMP" pacjentka zadzwoniła do poznanego w restauracji lekarza, by poprosić go o przeprowadzenie operacji. Ming miał usunąć guza "kilka dni później". Zabieg przebiegł pomyślnie i pacjentka została wypisana ze szpitala.