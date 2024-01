Nauczyciel zmuszał uczniów do złożenia "przerażającej przysięgi"

Nauczyciel ze szkoły średniej w Chinach został zawieszony po tym, jak do internetu wyciekło nagranie, na którym nakłaniał uczniów do powtarzania "przerażającej przysięgi" - przekazał "South China Morning Post". Jak pisze dziennik, "wywieranie szczególnego nacisku" w klasach pierwszych szkół średnich jest w Chinach "powszechnym" zjawiskiem.

Nagranie zarejestrowane podczas lekcji w pierwszej klasie szkoły średniej w chińskiej prowincji Henan zostało opublikowane w internecie, następnie sprawę opisały media. "W klasie nie będę robić niczego poza uczeniem się, w przeciwnym razie cała moja rodzina umrze. Najpierw umrze mój tata, a potem mama" - mówił nauczyciel o nazwisku Wang, nakłaniając uczniów do powtarzania za nim słów "przerażającej przysięgi", jak to określił "South China Morning Post". Hongkoński dziennik przekazał, że do sieci trafił również zapis rozmów z grupy rodziców i nauczycieli, do której należał Wang.