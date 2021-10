Minister obrony Tajwanu: w 2025 roku Chiny będą mogły dokonać inwazji na pełną skalę

Minister obrony Tajwanu Chiu Kuo-cheng ocenił, że obecna eskalacja napięć w relacjach z Chinami to najpoważniejsze zaognienie sytuacji od dekad. Powiedział, że armia Chin w 2025 roku osiągnie możliwość dokonania inwazji Tajwanu na pełną skalę.

Tajwan chce zwiększyć wydatki na obronność

Prawie 65 procent budżetu obronnego ma zostać przeznaczone na przeciwokrętowe pociski, w tym ponad 50 procent na pociski Hsiung Feng, zdolne do niszczenia obiektów na wodzie i lądzie. Reszta środków ma być skonsumowana na pociski ziemia-powietrze oraz inne rodzaje rakiet. Jak podała tajwańska Centralna Agencja Informacyjna, podczas spotkania z parlamentarzystami Chiu Kuo-cheng po raz pierwszy potwierdził istnienie rakiet Yun Feng, które mają mieć zasięg do 1500 km i być przeznaczone do ataków na cele naziemne w Chinach.