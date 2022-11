Najsilniejszy chiński dron pokazany po raz pierwszy. Ma międzykontynentalny zasięg

Największy i najsilniejszy dron, jaki kiedykolwiek pokazały Chiny, został zaprezentowany podczas otwarcia corocznych pokazów lotniczych w Zhuhai. Wing Loong 3 to wielozadaniowy dron będący odpowiednikiem amerykańskich MQ-1 Predator i MQ-9 Reaper. Według chińskich mediów może utrzymywać się w powietrzu przez 40 godzin i przenosić ponad dwie tony uzbrojenia, w tym specjalne rakiety do samoobrony.

Prezentacja nowych chińskich maszyn lotniczych, w tym najnowszego drona z serii Wing Loong, odbyła się 8 listopada podczas 14. edycji pokazów lotniczych w Zhuhai w prowincji Guangdong.

Wing Loong 3, nazywany także Chengdu GJ-3 lub Pterodactyl 3, to największy i najsilniej uzbrojony dron, jak kiedykolwiek zaprezentowały Chiny. To wielozadaniowa maszyna typu MALE, czyli przeznaczona do długotrwałego operowania na średnich wysokościach. Stanowi on chiński odpowiednich słynnych amerykańskich dronów MQ-1 Predator i MQ-9 Reaper, z którymi łączy go również wizualne podobieństwo.

Wing Loong 3 jest jednak jeszcze większy od tych dwóch amerykańskich konstrukcji. Ma 12,2 metra długości, 4,3 metry wysokości, a rozpiętość jego skrzydeł wynosi 24 metry. Jak podkreśla cytowany przez "China Daily" główny projektant maszyny Zhou Yi, Wing Loong 3 jest najcięższym i najsilniej uzbrojonym dronem, jak powstał w Chinach. Posiada dziewięć szyn do mocowania ładunków i może przenosić do 16 pocisków i bomb o łącznej wadze do 2300 kilogramów. Jego masa startowa przekracza wtedy 6 ton.

Największy chiński dron

W chińskich mediach podkreślana jest przede wszystkim bardzo duża ładowność bezzałogowej maszyny, która ma jej umożliwiać przeprowadzanie różnorodnych uderzeń na wiele celów w trakcie jednej misji. Dron napędzany jest silnikiem turbośmigłowym, który umożliwia mu utrzymywanie się w powietrzu nieprzerwanie przez 40 godzin. Przekłada się to na zasięg wynoszący 10 tysięcy kilometrów.

- Wing Loong 3 jest zdolny do prowadzenia operacji międzykontynentalnych, w tym długodystansowego dozoru lub rozpoznania, przeprowadzania precyzyjnych uderzeń na odległe cele, a także długotrwałych patroli powietrznych - wskazał Zhou Yi. - Oprócz zadań wojskowych może odgrywać ważną rolę w szerokim zakresie misji cywilnych, takich jak pomiary atmosfery, komunikacja i ratownictwo - dodał.

Hongkoński "South China Morning Post" zwraca również uwagę, że dron ma być wyposażony w system służący do samoobrony. Odpowiadać za to mają dwie chińskiej produkcji rakiety PL-10E przeznaczone do zwalczania celów powietrznych. Oznacza to, że Wing Loong 3 może mieć zdolność do obrony przez wrogimi śmigłowcami i dronami.

Chińskie drony

Zaprezentowany w Zhuhai dron został wyprodukowany przez jeden z najważniejszych chińskich zakładów lotniczych: Chengdu Unmanned Aerial Vehicle System należący do państwowej spółki Aviation Industry Corp of China (AVIC). Obecnie trwają pracę nad rozpoczęciem masowej produkcji Wing Loong 3.

Starsze modele chińskich dronów z serii Wing Loong znajdują się w produkcji od w 2005 roku i trafiły na wyposażenie nie tylko chińskiej armii. Według "South China Morning Post" drony te były sprzedawane do co najmniej 11 państw, głównie afrykańskich i bliskowschodnich, brały również udział w konfliktach zbrojnych m.in. w Libii.

