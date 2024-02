CNN: największe chińskie firmy tworzą własne oddziały wojskowe

Największe chińskie firmy tworzą własne ochotnicze wojska - informuje CNN. Amerykańska stacja ustaliła, że w ostatnim roku własne oddziały utworzyło w tym państwie co najmniej 16 przedsiębiorstw. "Wskazuje to na rosnące obawy Pekinu o możliwy wybuch konfliktu zewnętrznego, jak również o wybuch wewnętrznych niepokojów społecznych, gdy gospodarka zwalnia", oceniają cytowani przez CNN eksperci.

Stacja CNN swoje ustalenia oparła na analizie chińskich komunikatów państwowych, a ich wyniki opublikowała w środę. Wynika z nich, że w ostatnim roku co najmniej 16 dużych chińskich przedsiębiorstw utworzyło własne oddziały wojskowe. Większość z nich to firmy państwowe, m.in. deweloper i firma budowlana Shanghai Municipal Investment Group, drugi co do wielkości producent nabiału w Chinach Mengniu Dairy oraz dziewięć niewymienionych z nazwy państwowych przedsiębiorstw z Wuhan. Na liście znalazło się jednak też prywatne przedsiębiorstwo Yili Group, piąty co do wielkości producent nabiału na świecie.