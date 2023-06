Chińczycy twierdzą, że opanowali potęgę CL-20 - najsilniejszego znanego materiału wybuchowego

Chińscy naukowcy twierdzą, że dokonali przełomu w pracach nad wykorzystaniem jednego z najsilniejszych znanych materiałów wybuchowych - CL-20. Jest on wielokrotnie silniejszy niż używane obecnie materiały wybuchowe, a wykorzystanie go na dużą skalę mogłoby uczynić "chińskie uzbrojenie znacznie potężniejszym", twierdzą badacze.

O swoim osiągnięciu zespół chińskich naukowców kierowany przez specjalistę ds. materiałów wybuchowych Guo Changpinga poinformował na łamach czasopisma naukowo-militarnego "Chinese Journal of Explosives and Propellants", a 2 czerwca opisał je hongkoński dziennik "South China Morning Post". Badacze twierdzą, że zdołali dokonać przełomu w pracach nad możliwością wykorzystania jednego z najsilniejszych znanych materiałów wybuchowych - CL-20.

Najsilniejszy materiał wybuchowy

CL-20 nie trafił jednak dotąd do produkcji, ponieważ okazał się bardzo wrażliwy na wstrząsy i zagrażający przez to niekontrolowanym wybuchem. Chińscy naukowcy twierdzą teraz, że udało im się ograniczyć ten problem. Jak przekazano, miało udać się im pięciokrotnie zmniejszyć wrażliwość na wstrząsy CL-20, wykonując w ten sposób znaczący krok ku możliwości praktycznego wykorzystania tego materiału. Udało się to dzięki dokonanej przy użyciu nanotechnologii zmianie struktury cząsteczek CL-20 i tzw. kokrystalizacji tej substancji.