Objawy alzheimera u 19-latka, gubił się, wracając ze szkoły. Naukowcy: najmłodszy taki przypadek

U 19-latka z Chin zdiagnozowano objawy alzheimera, to najmłodszy taki znany przypadek - informują chińscy naukowcy. Nastolatek z objawami charakterystycznymi dla tej choroby od dwóch lat stopniowo tracił pamięć, aż w końcu nie był w stanie kontynuować nauki w szkole średniej. Naukowcy podkreślają, że nigdy wcześniej objawów alzheimera nie zdiagnozowano u tak młodej osoby.

Wnioski z badań 19-latka zespół chińskich badaczy ze szpitala uniwersyteckiego w Pekinie opublikował 31 stycznia na łamach międzynarodowego czasopisma naukowego "Journal of Alzheimer's Disease". Jak wskazali autorzy, młody mężczyzna zgłosił się do lekarzy, ponieważ stopniowo pogarszała się jego pamięć.

W ciągu kolejnych dwóch lat coraz częściej gubił on swoje rzeczy, nie pamiętał, czy już jadł, czy jeszcze nie, nie potrafił dokończyć pracy domowej. W końcu, przez nasilające się objawy, musiał zrezygnować z nauki w szkole średniej, m.in. nie potrafiąc już samodzielnie wrócić z niej do domu. Jego wyniki w werbalnym teście, przeprowadzanym w celu oceny zdolności do uczenia się, były nieprawidłowe i sugerowały, że pamięć chłopaka uległa uszkodzeniu.

Najmłodszy przypadek alzheimera

Autorzy badania stwierdzili, że pacjent miał objawy typowe dla alzheimera, w tym zaniki pamięci oraz uszkodzenie hipokampu, czyli części mózgowia odpowiedzialnej za procesy pamięciowe i odczuwanie emocji. "To najmłodszy pacjent, którego przypadek kiedykolwiek były zgłoszony i którego objawy pokrywały się z tymi charakterystycznymi dla alzheimera, jednocześnie nie mający żadnych stwierdzonych mutacji genetycznych" - wyjaśnili autorzy badania.

Jak wskazano, dotychczas u niemal wszystkich osób przed 30. rokiem życia, u których diagnozowano tego typu objawy, stwierdzane były także mutacje genetyczne. Ale nawet u nich choroby nie zdiagnozowano tak wcześniej, jak u 19-latka - dotychczas najmłodszy chory miał 21 lat.

Według badaczy przypadek chińskiego nastolatka może oznaczać konieczność zmiany myślenia o chorobie alzheimera, kojarzonej dotychczas wyłącznie z ludźmi starszymi. Prof. George Perry z University of Texas, redaktor naczelny "Journal of Alzheimer’s Disease", zwrócił uwagę na "heterogeniczny charakter (wywoływanej przez alzheimera - red.) demencji, która może dotyczyć osób w każdym wieku". - To odkrycie może oddzielić chorobę alzheimera od złożonego procesu starzenia i otworzyć pole dla nowych koncepcji - stwierdził naukowiec.

Alzheimer - objawy, przebieg choroby

Choroba alzheimera jest chorobą neurodegeneracyjną, która prowadzi do otępienia. Cierpią na nią głównie osoby po 65. roku życia, ale pierwsze patologiczne zmiany w mózgu, a wraz z tym wczesne objawy, pojawiają się nawet ok. 50. roku życia. Choroba trwa od 8 do 20 lat, powoli pozbawiając chorego zdolności do samodzielnego życia. Jak podkreślają autorzy opublikowanego w marcu 2022 roku raportu "Choroba alzheimera - wyzwanie zdrowotne oraz ekonomiczne obciążenie w starzejącym się społeczeństwie", w Polsce liczba osób zmagających się z tym schorzeniem sięga 580 tysięcy.

Chorzy na alzheimera mają problem z koncentracją, zapamiętaniem nawet najprostszych informacji, nie nadążają za przebiegiem rozmowy, mylą fakty, nie potrafią trafić do miejsc, do których drogę dobrze znają.

Choroba Alzheimera PAP/DPA

Autor:kgo//mm

Źródło: Journal of Alzheimer’s Disease, South China Morning Post, tvn24.pl