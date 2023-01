Chiński Top Gun. Pokazano najbardziej elitarną jednostkę myśliwską Pekinu

Brygada Wang Hai, najbardziej elitarna chińska jednostka myśliwska, została we wtorek pokazana w materiale nadawcy publicznego CCTV. To "elita elit" chińskich sił zbrojnych, do której trafiają tylko najlepsi piloci i najnowocześniejsze maszyny jak myśliwce piątej generacji J-20. Nagrania tego typu są rzadko udostępniane przez Pekin.

Chińska telewizja publiczna CCTV we wtorek wyemitowała materiał nazwany "Żołnierze Brygady Wang Hai". Poświęcony on został najbardziej elitarnej chińskiej jednostce lotnictwa myśliwskiego - 9. Brygadzie Myśliwskiej stacjonującej w bazie lotniczej Wuhu w prowincji Anhui. Brygada ta nazywana jest "elitą elit" chińskich sił powietrznych, a jej nazwa wzięta została od nazwiska Wang Haia, chińskiego asa myśliwskiego z czasów wojny koreańskiej (1950-1953).

Chiński Top Gun

Materiały tego typu rzadko pokazywane są przez Pekin publicznie. Tym razem pretekstem było jednak pochwalenie się ciągłą gotowością bojową utrzymywaną przez siły powietrzne w przededniu chińskich obchodów Nowego Roku wypadających 22 stycznia 2023 roku. 9. Brygada Myśliwska jest pierwszą jednostką wyposażoną w najnowocześniejsze chińskie myśliwce piątej generacji J-20. Jej piloci są selekcjonowani spośród najlepszych w całych siłach powietrznych Chin, co nasuwać może skojarzenia ze słynnym amerykańskim Top Gun - elitarnym kursem instruktorów taktyki myśliwskiej SFTI (Strike Fighter Tactics Instructor).

Brygada Wang Hai to najbardziej elitarna chińska jednostka myśliwska REUTERS

Jak informowano w CCTV, Brygada Wang Hai ostatnio przechodziła bojowe szkolenie kwalifikacyjne, niezbędne, aby jej piloci mogli pełnić dyżury bojowe na maszynach J-20. - Wszyscy piloci marzą o tym, by latać najbardziej zaawansowanymi samolotami w kraju. Kiedy zdobywasz kwalifikację (do latania J-20 - red.) odpowiedzialność ciążąca na Tobie jest jeszcze większa - mówi przed kamerą jeden z pilotów, Wei Xin.

W dalszej części materiału nakręconego w celach propagandowych pada wiele słów o "heroizmie" chińskich bohaterów i ich gotowości do oddania życie za kraju. Jednocześnie jednak pokazanych zostaje wiele ujęć myśliwców J-20 zarówno startujących ze swojej bazy, jak i wykonujących manewry podczas lotu. To rzadka okazja by zobaczyć najlepsze chińskie myśliwce, które dotychczas pokazywane były niemal wyłącznie w sterylnych warunkach na corocznych pokazach lotniczych w Zhuhai.

W opublikowanym materiale nie przekazano jednak wielu informacji na temat samej formacji. Wiadomo, że 9. Brygada Myśliwska dowodzona jest przez urodzonego w 1989 roku pilota Yang Junchenga i bierze udział m.in. w działaniach patrolowych nad spornymi Morzem Wschodniochińskim oraz Morzem Południowochińskim. Szacuje się, że łącznie jednostka posiada od 24 do 30 myśliwców J-20.

Chiny bardzo rzadko pokazują z bliska swoje najnowocześniejsze myśliwce REUTERS

Najlepszy chiński myśliwiec

Chengdu J-20, znany też jako Potężny Smok (ang. Mighty Dragon), to najnowocześniejszych chiński myśliwiec mający stać się w najbliższej przyszłości trzonem sił myśliwskich Chin. Dwusilnikowa maszyna o obniżonej wykrywalności przez radary (technologia stealth) przeznaczona jest do zdobywania przewagi powietrznej oraz przeprowadzania precyzyjnych uderzeń na cele naziemne. J-20 uważany jest za chiński odpowiednik najnowszych amerykańskich myśliwców F-35, choć wizualnie bardziej przypomina starszy F-22. Podobnie jak F-35 myśliwiec ten produkowany jest w trzech wariantach, z których jeden przeznaczony jest do operowania z krótkich pokładów lotniskowców.

Po wejściu do służby w lutym 2018 roku stał się trzecim na świecie gotowym operacyjnie myśliwcem piątej generacji - właśnie obok amerykańskich F-35 oraz F-22. Rzeczywiste porównanie tych maszyn pozostaje jednak jedynie przedmiotem spekulacji. Większość zachodnich ekspertów jest zdania, że choć J-20 jest olbrzymim skokiem rozwojowym dla chińskiego lotnictwa, to maszyna nadal ustępuje najnowocześniejszym amerykańskim myśliwcom pod względem wykorzystanych technologii, oprogramowania oraz techniki użycia. Na początku 2022 roku pojawiły się informacje, że J-20 oraz J-35 po raz pierwszy spotkały się w powietrzu nad wodami Morza Południowochińskiego.

Dowódcą Brygady Wang Hai jest pilot Yang Juncheng REUTERS

Autor:Maciej Michałek

Źródło: Reuters, tvn24.pl