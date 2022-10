Chiny naciskają na dzietność. Reuters: władze dzwonią do kobiet i pytają, kiedy zajdą w ciążę

Chińskie władze mają dzwonić do kobiet, które niedawno wyszły za mąż, naciskając na szybkie zajście w ciążę - wynika z wpisów opublikowanych w chińskich mediach społecznościowych. Jak piszą dziennikarze agencji Reutera, post na platformie Weibo został usunięty po tym, jak podobne doświadczenia opisały w komentarzach tysiące internautek. Z wątku wynikało, że urzędnicy chcą, by mężatki zaszły w ciążę najpóźniej rok po ślubie.

Telefon co kwartał, ciąża do roku

Autor wątku opisał historię swojej znajomej, do której zadzwonił urzędnik z władz - ośmiomilionowego miasta Nanjing niedaleko Szanghaju. Według relacji, urzędnicy telefonują do mężatek niedługo po ślubie, bo chcą, by do zapłodnienia doszło najdalej rok po zamążpójściu. Dlatego zamierzają dzwonić w tej sprawie regularnie co trzy miesiące.