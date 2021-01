Pekin zbywa amerykańskie oskarżenia o ludobójstwo. "Tak zwane ustalenie"

Po dokładnej analizie dostępnych informacji ustaliłem, że co najmniej od marca 2017 r. Chiny popełniają zbrodnie przeciwko ludzkości na członkach mniejszości religijnych i etnicznych w Sinciangu, w tym na Ujgurach - napisał we wtorkowym oświadczeniu sekretarz stanu USA Mike Pompeo , wydanym na dzień przed zaprzysiężeniem Joe Bidena na nowego prezydenta USA.

- To tak zwane ustalenie wydane przez Pompeo, to nic więcej niż kawałek papieru. Ten amerykański polityk znany jest z notorycznego kłamania i oszukiwania, robi z siebie pośmiewisko i jest błaznem – oświadczyła Hua Chunying na rutynowym briefingu prasowym w Pekinie. Rzeczniczka resortu dyplomacji oświadczyła również, że Pekin jest skłonny do współpracy z administracją Joe Bidena, który zastąpi Donalda Trumpa na stanowisku prezydenta USA.