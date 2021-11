Tenisistka Peng Shuai zniknęła na prawie trzy tygodnie. Chińskie MSZ komentuje

To nie jest sprawa dyplomatyczna - stwierdził rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian, odnosząc się do głośnej sprawy Peng Shuai. Tenisistka, która oskarżyła byłego wicepremiera o molestowanie, zniknęła na niemal trzy tygodnie z przestrzeni publicznej. W weekend chińskie media państwowe opublikowały nagrania przedstawiające Peng na kolacji w jednej z pekińskich restauracji oraz na dziecięcym turnieju tenisowym. Międzynarodowy Komitet Olimpijski poinformował, że w weekend szef MKOl Thomas Bach rozmawiał z tenisistką przez wideołącze.

Zaniepokojenie z powodu zniknięcia

Opublikowane nagrania

Nagrania nie uspokoiły jednak WTA. - Dobrze było zobaczyć Peng Shuai na niedawnych nagraniach, ale nie rozwiewają one obaw o jej stan i możliwość komunikacji bez cenzury lub przymusu - oświadczyła rzeczniczka WTA. Na pytanie o rozmowę Peng z szefem MKOl odparła, że "nagranie nie zmienia naszego apelu o pełne, uczciwe i przejrzyste śledztwo, bez cenzury, w sprawie zarzutów o napaść seksualną, która to sprawa zapoczątkowała nasze obawy".

Badacz z organizacji Amnesty International Alkan Akad ocenił w rozmowie z agencją Reutera, że nagrania nie rozwiały wątpliwości co do sytuacji Peng. - Międzynarodowy Komitet Olimpijski wpływa na niebezpieczne wody. W przeszłości widzieliśmy podobne sprawy, gdzie ludzie nie mieli innego wyboru niż mówić to, co im kazano - powiedział Akad.