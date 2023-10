Media: Chiny siłą odesłały do Korei Północnej około 600 zbiegów, grożą im tam tortury i śmierć

Południowokoreański dziennik "Dzoson Ilbo" podaje, że władze Chin siłą odesłały do Korei Północnej około 600 zbiegów, którzy próbowali się dostać do Korei Południowej. Pekin od dawna krytykowany jest za repatriację uciekinierów do Korei Północnej, gdzie grożą im tortury, praca przymusowa i egzekucje.

Władze Chin siłą odesłały do Korei Północnej około 600 zbiegów, którzy próbowali się dostać do Korei Południowej – podał w czwartek południowokoreański dziennik "Dzoson Ilbo".

- Słyszeliśmy od naszych źródeł, że chińska policja i chińskie władze wsadziły zbiegów do ciężarówek i odesłały ich do Korei Północnej pod osłoną nocy, między godz. 18 a 20 w poniedziałek, jak gdyby była to operacja wojskowa - powiedział przedstawiciel organizacji ratującej zbiegów Light of Freedom, Dzu Ok Kiung.