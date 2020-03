Chińskie media: zamknięto ostatni polowy szpital w Wuhanie, zwycięstwo jest blisko

We wtorek w Wuhanie zamknięto ostatni z 14 tymczasowych szpitali polowych dla zakażonych pacjentów - podał Reuters. Agencja Xinhua ocenia, że zwycięstwo nad epidemią jest blisko. We wtorek w całych Chinach odnotowano tylko 26 nowych przypadków zakażenia koronawirusem.

Do Wuhanu przybył we wtorek przywódca Chin Xi Jinping, by dokonać inspekcji wysiłków na rzecz powstrzymania koronawirusa - poinformowały państwowe media. Jest to jego pierwsza wizyta w tym mieście, odkąd pod koniec ubiegłego roku wybuchła tam epidemia wywołana nowym patogenem.