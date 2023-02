"Der Spiegel": Chiny chcą dostarczać Rosji drony kamikadze

Rosyjska armia prowadzi z Chinami rozmowy o produkcji dronów kamikadze. Do Moskwy mają one trafić dzięki sfałszowanym dokumentom przewozowym - twierdzi w piątkowej publikacji portal niemieckiego tygodnika "Der Spiegel".

Jak podał "Der Spiegel" chiński producent dronów Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology miał już wyprodukować i przetestować 100 prototypowych dronów ZT-180. Według doniesień niemieckiego tygodnika do kwietnia urządzenia mają trafić do Rosji .

Sygnały, że Chiny mają rozważać dostarczenie broni Rosji

"Do tej pory była pewna dwuznaczność co do tego, jaką praktyczną pomoc Chiny mogą dać Rosji" - powiedział wysoki rangą zachodni urzędnik i dodał, że informacje wywiadowcze, którymi dysponują USA i ich sojusznicy, "są znacznie mniej niejednoznaczne".

Chiny zaprzeczają planom dostarczenia Rosji pomocy wojskowej

Zełenski o chińskiej broni dla Rosji

- Bardzo chcę wierzyć w to, że Chiny nie będą dostarczać broni Rosji. To dla mnie punkt numer jeden - powiedział w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej w pierwszą rocznicę pełnoskalowej rosyjskiej agresji. Zapewnił, że robi wszystko, by nie dopuścić do tego.