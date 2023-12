Lekarz zaczął bić pacjentkę podczas operacji. Szpital tłumaczy go "nadzwyczajną sytuacją"

Chirurg w czasie operacji okulistycznej kilkakrotnie uderza swoją pacjentkę w głowę - takie nagranie z Chin pojawiło się w mediach społecznościowych i natychmiast wywołało ogromne oburzenie. Władze szpitala odniosły się do nagrania, które miało zostać zarejestrowane w 2019 roku. Przekazano również informację o zawieszeniu widocznego na nim lekarza.

Nagranie ze szpitala w mieście Guigang w południowo-zachodnich Chinach zostało zarejestrowane w 2019 roku, ale zostało ujawnione dopiero w tym tygodniu. Jako pierwsza udostępniła je chińska lekarka Ai Fen, która opublikowała wideo ze szpitalnego monitoringu w chińskim serwisie Weibo, gdzie obserwują ją ponad dwa miliony osób. Ai Fen jest znaną w Chinach specjalistką, m.in. należała do grupy lekarzy, którzy jako pierwsi informowali o epidemii Covid-19 w mieście Wuhan.

Chirurg uderzył pacjentkę podczas operacji

Do zdarzenia odniosła się firma Aier China, która zarządza siecią szpitali okulistycznych, m.in. placówką w Guigang. Jak przekazano, pokrzywdzoną pacjentką była 82-letnia kobieta, u której doszło do "reakcji alergicznej na znieczulenie miejscowe". Z tego powodu, według firmy, pacjentka podczas operacji wielokrotnie poruszała głową i gałkami ocznymi, co stwarzało poważne zagrożenie dla jej zdrowia.