Chiny pokazały latającą cysternę, która ma umożliwić sięgnięcie baz USA. "Teraz mogą dotrzeć wszędzie"

Chińskie siły powietrzne po raz pierwszy pokazały powietrzne tankowanie z użyciem dużej, zbudowanej całkowicie w Chinach latającej cysterny Y-20. Zdolność do tankowania w locie znacząco zwiększa zasięg i potencjał bojowy samolotów wojskowych. Chiny liczą, że cysterny Y-20 umożliwią ich lotnictwu dosięgnięcie wszystkich baz armii USA na zachodnim Pacyfiku.

Pierwsza zbudowana w Chinach latająca cysterna Y-20 (określana też jako YY-20, Yun-20 lub Yunyou-20) została pokazana po raz pierwszy w środę. Na zdjęciach zaprezentowanych przez rzecznika sił powietrznych Chin, starszego pułkownika Shen Jinke, widać potężną maszynę gotową do tankowania w locie jednocześnie dwóch chińskich myśliwców: wielozadaniowego J-20 oraz supernowoczesnego J-20, będącego chińską odpowiedzią na amerykańskie F-35 Lightning II.

Sięgnąć baz USA

"Chińskie siły powietrzne mogą teraz dotrzeć wszędzie" - zatytułował swój artykuł indyjsko-kanadyjski portal EurAsian Times. Jak wskazano, latające cysterny zwiększają zasięg samolotów bojowych o co najmniej 30-35 proc., przy czym chińskie myśliwce i tak mają już względnie duże zasięgi. Przykładowo J-20 bez tankowania w powietrzu prawdopodobnie może wykonywać misje nawet w odległości 2 tys. kilometrów od bazy.

Dla Chin, które gwałtownie rozwijają potencjał swoich wojsk w zachodniej części Pacyfiku, latające cysterny są niezbędne, by móc operować na otwartym oceanie. Chińscy komentatorzy wskazują, że dzięki zdolności do tankowania w powietrzu chińskie lotnictwo uderzeniowe będzie miało w zasięgu m.in. wszystkie amerykańskie bazy w regionie aż po odległą o ok. 3 tys. kilometrów od Chin bazę na wyspie Guam.