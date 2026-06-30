Chiny szykują się na wojnę w kosmosie? Czym jest projekt Nantianmen

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Myśliwce zdolne do operowania w kosmosie, mechy, działa energetyczne, a nawet orbitalny lotniskowiec - takie i wiele więcej konstrukcji zaprojektowanych zostało w ramach Nantianmen, tajemniczego programu chińskiego przemysłu zbrojeniowego rozwijanego pod kuratelą Pekinu. Początkowo prezentowany jako popkulturowe uniwersum, coraz śmielej przedostaje się do rzeczywistości i zaczyna budzić kolejne pytania.

Na czele z jednym - czy Chiny otwarcie szykują się do wojny w kosmosie?