Chiny szykują się na wojnę w kosmosie? Czym jest projekt Nantianmen

Projekt Nantianmen jest zagadkową inicjatywą chińskiego przemysłu zbrojeniowego, która długo była zbyt futurystyczna, by traktowano ją poważnie. Czy słusznie? Artykuł dostępny w subskrypcji
Myśliwce zdolne do operowania w kosmosie, mechy, działa energetyczne, a nawet orbitalny lotniskowiec - takie i wiele więcej konstrukcji zaprojektowanych zostało w ramach Nantianmen, tajemniczego programu chińskiego przemysłu zbrojeniowego rozwijanego pod kuratelą Pekinu. Początkowo prezentowany jako popkulturowe uniwersum, coraz śmielej przedostaje się do rzeczywistości i zaczyna budzić kolejne pytania.
Na czele z jednym - czy Chiny otwarcie szykują się do wojny w kosmosie?
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