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Chińska ekspansja
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Chińska ekspansja
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Chiny szykują się na wojnę w kosmosie? Czym jest projekt Nantianmen

Maciej Michałek
Maciej Michałek
Chiński Projekt Nantianmen
Chiński Projekt Nantianmen
Źródło zdj. gł.: WeChat
Projekt Nantianmen jest zagadkową inicjatywą chińskiego przemysłu zbrojeniowego, która długo była zbyt futurystyczna, by traktowano ją poważnie. Czy słusznie? Artykuł dostępny w subskrypcji

Myśliwce zdolne do operowania w kosmosie, mechy, działa energetyczne, a nawet orbitalny lotniskowiec - takie i wiele więcej konstrukcji zaprojektowanych zostało w ramach Nantianmen, tajemniczego programu chińskiego przemysłu zbrojeniowego rozwijanego pod kuratelą Pekinu. Początkowo prezentowany jako popkulturowe uniwersum, coraz śmielej przedostaje się do rzeczywistości i zaczyna budzić kolejne pytania.

Na czele z jednym - czy Chiny otwarcie szykują się do wojny w kosmosie?

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Tagi:
ChinyGospodarka ChinPolityka zagraniczna Chin
Maciej Michałek
Maciej Michałek
Dziennikarz tvn24.pl, specjalista ds. Azji Wschodniej
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