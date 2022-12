Chiny zrezygnowały z radykalnych restrykcji. Po kraju rozlewa się fala zakażeń koronawirusem

- W środę skremowaliśmy 150 ciał, wielokrotnie więcej niż w typowy dzień poprzedniej zimy. 30 lub 40 miało COVID (…) Robimy to tak szybko, jak to możliwe, a zmarli na COVID mają pierwszeństwo. Kremujemy ich jeszcze tego dnia, gdy ich przywożą - powiedział pracownik państwowego domu pogrzebowego Dongjiao w Pekinie, zastrzegając sobie anonimowość.

Władze próbują uspokajać mieszkańców. Naukowcy ostrzegają przed zimą

Państwowe chińskie media i eksperci starają się uspokajać mieszkańców, podkreślając, że wariant omikron jest znacznie łagodniejszy niż pierwotna odmiana koronawirusa. Apelują do osób z łagodnymi objawami, by nie zgłaszały się do przeciążonych szpitali. Naczelny specjalista do spraw pandemii Zhong Nanshan ocenił niedawno, że pod względem śmiertelności Omikron przypomina sezonową grypę i powinien być nazywany "koronawirusowym przeziębieniem".