Chiny: konflikt z USA byłby dla świata katastrofą nie do udźwignięcia

Poważny konflikt lub konfrontacja pomiędzy Chinami i USA byłby dla świata katastrofą nie do udźwignięcia - stwierdził chiński minister obrony Li Shangfu. Zapewnił też, że Chiny stawiają na dialog, choć kilka dni wcześniej odrzucił propozycję rozmów dwustronnych z sekretarzem obrony USA.

Chiński minister obrony Li Shangfu przemawiał w niedzielę podczas konferencji bezpieczeństwa w Singapurze , zorganizowanej w ramach tzw. Dialogu Shangri-La. Było to jego pierwsze znaczące wystąpienie adresowane do społeczności międzynarodowej, odkąd w marcu objął swój urząd.

Konflikt Chin z USA - katastrofa nie do udźwignięcia

Ubrany w generalski mundur Li Shangfu stwierdził, że świat jest dostatecznie duży, by Chiny i Stany Zjednoczone wspólnie się rozwijały. - Chiny i USA mają odmienne systemy (polityczne - red.) i są różne w wielu innych dziedzinach. Nie powinno to jednak powstrzymywać ich od poszukiwania wspólnych płaszczyzn i interesów, aby rozwijać relacje dwustronne i pogłębiać współpracę - powiedział.

Chiński minister obrony dodał, że jego kraj stawia dialog ponad konfrontację. - Niezaprzeczalnie, poważny konflikt lub konfrontacja między Chinami i USA byłyby dla świata katastrofą nie do udźwignięcia - podkreślił. Agencja Reutera przypomniała jednak w tym kontekście, że zaledwie kilka dni wcześniej Li Shangfu odrzucił propozycję odbycia w Singapurze dwustronnych rozmów ze swoim amerykańskim odpowiednikiem.

Napięte relacje USA i Chin

Reuters przypomina, że relacje między Waszyngtonem i Pekinem są obecnie napięte w wielu kwestiach, m.in. z powodu sporu o status polityczny Tajwanu i chińskie roszczenia do niemal całego Morza Południowochińskiego. Zdaniem agencji unaocznił to niebezpieczny incydent, do którego doszło w sobotę w Cieśninie Tajwańskiej, gdy tuż przed amerykańskim niszczycielem USS Chung-Hoon przepłynął chiński okręt.